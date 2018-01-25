В Москве открывается фестиваль европейских дебютов

С 25 по 29 января в Москве пройдет первый Фестиваль молодого европейского кино "Горизонты". На нем впервые в России будут показаны лучшие дебюты ведущих кинофестивалей Европы - фильмы, получившие призы на Каннском, Венецианском, Берлинском, Гетеборгском киносмотрах.

За пять фестивальных дней в кинотеатре "Формула Кино Горизонт" покажут семь фильмов, созданных кинематографистами Австрии, Бельгии, Великобритании, Испании, Германии, Греции, Польши и Франции. Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала с английскими и русскими субтитрами.

25 января в 20:00 можно будет посмотреть французский фильм "Опекунство" режиссера Ксавье Легран. Картина 2017 года получила такие призы, как "Серебряный лев Св. Марка" за лучший дебютный фильм в Венеции, 2017; специальный приз и приз зрительских симпатий на фестивале Сан-Себастьяне, 2017; специальный приз жюри в Цюрихе, 2017 и другие награды.

26 января в 20:00 - фильм "Дочь" режиссера Мача Шинински, совместного производства Германии и Греции. Мировая премьера состоялась на берлинале в прошлом году. Участник Raindance Film Festival (Великобритания) и других.

27 января в 16:00 - испанский фильм "Лето 1993-го", режиссер Карла Симон Пипо. Картина получила приз Берлинале "Серебряный медведь" в 2017 году, как лучший дебют. А также - приз за лучшую режиссуру в Буэнос-Айресе; спецприз жюри в Стамбуле, 2017; специальный приз Одесского международного кинофестиваля и другие награды.

В этот же день в 18:00 - польский фильм "Лесной принц", режиссер - Куба Чекай. Мировая премьера картины состоялась на фестивале независимого кино в Сламдэнсе (США). Участник фестивалей в Берлине, Белфасте, Праге, Эдинбурге и других

28 января в 17:00 - фильм "Молодая женщина" - копродукция Франции и Бельгии. Приз за лучший дебютный фильм в Каннах 2017 года.

В 19:00 - экспериментальный фильм "Невозможная картина", режиссер Сандра Воллнер. Копродукция Австрии и Германии. Обладатель приза за лучший дебютный фильм в Гетеборге 2017.

29 января в 20:00 - британская картина "Поцелуи бабочек" режиссер Рафаэль Капелински. Приз "Серебряный медведь" за лучший дебютный фильм МКФ в Берлине (конкурс "Generation"), 2017. Приз за лучший фильм молодежного жюри фестиваля независимого кино в Кракове, 2017; специальное упоминание жюри и приз зрительских симпатий кинофестиваля европейского кино в Виареджо, 2017 и другие награды.