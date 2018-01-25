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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве открывается фестиваль европейских дебютов

Текст: Сусанна Альперина

С 25 по 29 января в Москве пройдет первый Фестиваль молодого европейского кино "Горизонты". На нем впервые в России будут показаны лучшие дебюты ведущих кинофестивалей Европы - фильмы, получившие призы на  Каннском, Венецианском, Берлинском, Гетеборгском киносмотрах.  

Фото: Виктор Васенин
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За пять фестивальных дней в кинотеатре "Формула Кино Горизонт" покажут семь фильмов, созданных кинематографистами Австрии, Бельгии, Великобритании, Испании, Германии, Греции, Польши и Франции. Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала с английскими и русскими субтитрами.

25 января в  20:00 можно будет посмотреть французский фильм "Опекунство" режиссера Ксавье Легран. Картина 2017 года получила такие призы, как  "Серебряный лев Св. Марка" за лучший дебютный фильм в Венеции, 2017; специальный приз и приз зрительских симпатий на фестивале  Сан-Себастьяне, 2017; специальный приз жюри в Цюрихе, 2017 и другие награды. 

26 января в  20:00 - фильм "Дочь"  режиссера  Мача Шинински, совместного производства Германии и  Греции. Мировая премьера состоялась на берлинале в прошлом году.  Участник  Raindance Film Festival (Великобритания) и других.

27 января в 16:00 -  испанский фильм "Лето 1993-го",  режиссер Карла Симон Пипо. Картина получила приз Берлинале "Серебряный медведь" в 2017 году, как  лучший дебют.  А также -  приз за лучшую режиссуру в Буэнос-Айресе; спецприз жюри  в Стамбуле, 2017; специальный приз Одесского международного кинофестиваля и другие награды.

Фото: www.kinopoisk.ru
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В этот же день в 18:00 - польский фильм "Лесной принц",  режиссер -  Куба Чекай. Мировая премьера картины состоялась  на фестивале независимого кино в Сламдэнсе (США). Участник  фестивалей в Берлине, Белфасте, Праге, Эдинбурге и других

28 января в 17:00 - фильм "Молодая женщина" - копродукция Франции и Бельгии. Приз за лучший дебютный фильм  в Каннах 2017 года.

В 19:00 - экспериментальный фильм  "Невозможная картина",  режиссер Сандра Воллнер. Копродукция  Австрии и  Германии. Обладатель приза  за лучший дебютный фильм  в Гетеборге 2017.

29 января в 20:00 - британская картина "Поцелуи бабочек"  режиссер Рафаэль Капелински. Приз "Серебряный медведь" за лучший дебютный фильм МКФ в Берлине (конкурс "Generation"), 2017. Приз за лучший фильм молодежного жюри фестиваля независимого кино в Кракове, 2017; специальное упоминание жюри и приз зрительских симпатий кинофестиваля  европейского кино в Виареджо, 2017 и другие награды.   

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