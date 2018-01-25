Хабаровская полиция за сутки нашла украденные у чиновника вещи

Полиция за сутки нашла украденные у вице-губернатора Хабаровского края Аркадия Мкртычева вещи, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что чиновник лишился двух айфонов, дорогой ручки и борсетки во время пробежки в городском легкоатлетическом манеже. И якобы после этого случая был уволен директор спортивного заведения.

- Действительно пока я был на пробежке в манеже, были украдены борсетка, два айфона и ручка. Но ручка вовсе не золотая и не "Паркер", она с золотым пером, ее подарили давно, и она дорога мне как память. Борсетка и один айфон старые, один айфон новый. Все оказалось на месте, и документы тоже, - цитирует агентство Мкртычева.

По его словам, директор манежа действительно был уволен, но не за пропажу вещей, а совершенно по другим прчиинам.

По факту кражи в региональном УМВД возбудили уголовное дело.