На Командорах произошло третье землетрясение за час

Третье за час землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи у Командорских островов. Его эпицентр находился в акватории Берингова моря, в 18 километрах от села Никольское, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Предыдущие два землетрясения, по данным регионального ГУ МЧС, произошли примерно в том же районе. Подземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители Никольского.

"Оперативные группы завершили обследование зданий и сооружений. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет", - говорится в сообщении спасателей.

Угроза возникновения цунами не объявлялась.