В Хабаровском крае пожар унес жизни двух детей

Двое детей погибли при пожаре в частном доме поселка Менделеево, который входит в состав Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю, пожар вспыхнул в четверг утром. Взрослые, затопив печь (которая, по предварительным данным, и стала причиной возгорания), ушли на работу. В доме остались двое детей четырех и пяти лет и мужчина- инвалид, имеющий проблемы с психикой.

По его словам, он, когда проснулся, увидел дым и вышел из помещения. Дети остались внутри. Прибывшие на вызов пожарные вынесли малышей из горящего дома и передали "скорой", но спасти их медики не смогли.

По факту гибели детей в краевом следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело.