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25.01.2018 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми предстанет перед судом залезший в чужую квартиру альпинист

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Передано в суд дело в отношении промышленного альпиниста. Он может быть арестован на три месяца за нарушение неприкосновенности жилища. Об этом сообщает краевой СК РФ.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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40-летний мужчина, употребив алкоголь, пошел в гости к своей знакомой, которая вместе с десятилетней дочерью проживает на втором этаже двухэтажного дома. Однако дома никого не оказалось. Альпинист залез на балкон и проник в квартиру.

Расположившись в комнате, мужчина начал употреблять спиртное в ожидании своей приятельницы. В это время домой возвращалась дочка хозяйки квартиры. Она заметила на балконе мужчину и позвонила маме. Та вызвала полицию, и видимо, возмущенная бесцеремонностью гостя, потребовала привлечь того к ответственности.

Сейчас расследование действий верхолаза окончено. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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