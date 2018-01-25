В Прикамье прохожий спас человека при пожаре

В городе Кудымкар Пермского края произошел пожар в деревянном частном доме на улице Луговая. На его ликвидацию пожарным потребовалось более часа.

Как пояснили в краевом ГУ МЧС России, благодаря мужеству 32-летнего жителя Кудымкара, который случайно стал очевидцем происшествия, удалось избежать жертв. Мужчина увидел горящий дом, сообщил о происшествии в МЧС и, не дожидаясь приезда пожарных, зашел внутрь горящего здания. В этот момент там находился 50-летний хозяин дома, который уже не мог самостоятельно покинуть сильно задымленное помещение. Его удалось вывести на улицу и спасти.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.