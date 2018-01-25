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25.01.2018 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Ульяновска опровергли данные о стрельбе возле лицея

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

В Ульяновске продолжается проверка по сообщениям СМИ о стрельбе из пневматического оружия, которая якобы имела место 20 января возле лицея №20 в Заволжском районе Ульяновска.

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Как установили сотрудники регионального управления МВД, 20 января в 12.50 за забором лицея, в 20 метрах от площадки, где играли учащиеся пятого класса, появились двое молодых людей 18-20 лет. Один из них достал пневматический пистолет и произвел выстрел в землю. Спустя некоторое время он направил пистолет в сторону игровой площадки. Испугавшись, несовершеннолетние направились в здание лицея и сообщили о произошедшем охраннику, который воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

В администрации Ульяновска отрицают сам факт стрельбы. По информации городского управления образования, 20 января четверо пятиклассников, находившихся на территории учреждения после занятий, обратились к охраннику после того, как услышали громкие хлопки.

- За изгородью гуляла молодежь, ребята испугались, подумав, что взрываются новогодние петарды и обратились к охране, - рассказала начальник управления образования Светлана Куликов. - Через несколько минут приехала полиция, вся необходимая работа проведена вовремя.

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Напомним, ранее директор лицея Зоя Борисова в разговоре с корреспондентом "РГ", ссылаясь на слова самих пятиклассников, рассказала, что двое молодых людей подошли к школьной ограде, пригрозили детям и дважды выстрелили из пневматического пистолета, после чего испугавшиеся ученики побежали в здание образовательного учреждения, где сообщили о случившемся охраннику.

В результате инцидента никто из учеников и сотрудников лицея не пострадал.

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