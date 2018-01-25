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Сибиряк притворился немым ради получения миллиона рублей 12:08
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25.01.2018 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сибиряк притворился немым ради получения миллиона рублей

Текст: Дмитрий Мальков

Участником мошеннической схемы стал 38-летний житель города атомщиков ЗАТО Железногорск Красноярского края.  Почти год он симулировал немоту и отнявшиеся руки, для получения крупной страховки по инвалидности с крупного федерального предприятия, сообщили в МВД по региону.

Фото: depositphotos.com
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Неожиданным ухудшением здоровья сразу после увольнения из компании одного из сотрудников заинтересовались в красноярской полиции. Врач ему диагностировал инсульт, который, как утверждал больной, стал следствием его работы на предприятии.

- На основании ложных документов мужчине были назначены выплаты в размере 4,5 тысячи рублей. Кроме того, злоумышленник предоставил документы об инвалидности в отдел кадров предприятия с целью получения страховой выплаты в размере свыше одного миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Однако полицейское расследование показало, что диагноз, поставленный мужчине, оказался липовым. Для этого он договорился с врачом. Медицинский сотрудник посодействовал подозреваемому в получении ложных документов о наличии серьезного заболевания и получению фиктивной истории болезни. В итоге злоумышленник был признан инвалидом второй группы, что дало ему основание претендовать на страховую выплату.

Впрочем, миллиона железногорец так и не получил. Следователи назначили ряд экспертиз, которые доказали, что мужчина здоров, а заключение о наличии у него инвалидности является фиктивным.

Дело жителя Железногорска уже направлено в суд. Его обвиняют по части 1 и 3 статьи 159.2 УК РФ - "Мошенничество при получении социальных выплат".

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