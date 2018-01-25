На Псковщине экс-глава района ответит в суде за махинации с землей

В Псковской области бывший глава Гдовского района предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями. Как выяснила прокуратура, высокопоставленный чиновник незаконно передал жене муниципальную землю, а родственникам - муниципальные квартиры по договору социального найма.

Уголовное дело в отношении главы района следователи возбудили в конце 2016 года после прокурорской проверки. Как выяснили специалисты надзорного ведомства, мужчина продал своей супруге землю площадью 830 квадратных метров за 48 тысяч рублей. Практически четвертая часть этой земли уже находилась в аренде у другого гражданина.

Затем стало известно, что чиновник злоупотребил служебными полномочиями при отчуждении еще одного участка. Больше 30 тысяч квадратных метров земли на берегу Чудского озера глава района передал фирме, подконтрольной его жене. При этом мужчина обошелся без конкурсных процедур, которые по закону должны были предшествовать передаче участков в аренду и в собственность.

Кроме того, глава района заключил со своим родственниками и друзьями договоры социального найма на квартиры, расположенные в поселке Смуравьево-2. Хотя близкие люди чиновника в этом поселке не жили и, соответственно, не имели права претендовать на социальное жилье, пояснили в прокуратуре Псковской области.

Экс-главу района обвиняют не только в злоупотреблениях, но и в "превышении должностных полномочий". По версии следствия, он подписал документы по контракту на капитальный ремонт насосной станции в деревне Макарушино, на основании которых подрядчик получил бюджетные деньги. Хотя фактически компания часть своих обязательств не выполнила.

Сейчас уголовное дело направлено в Гдовский районный суд. Высокопоставленному чиновнику грозит до семи лет тюрьмы.