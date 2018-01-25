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25.01.2018 22:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Санкт-Петербурге покажут портреты работы Брюлова из частной коллекции

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск №7480 (17)
Фото: Михаил Синицын / РГ Среди шедевров выставки -  портрет Авроры Демидовой. Фото: Михаил Синицын / РГ
Среди шедевров выставки -  портрет Авроры Демидовой. Фото: Михаил Синицын / РГ

Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга. ГТГ. 24 января - 24 июня

"Изысканна и утонченна" - так характеризовал Карл Брюллов эту даму в черном, великую княгиню Елизавету Павловну, и всю ее изысканность показал на холсте. Голова княгини чуть наклонена, "джокондовская улыбка", в глазах легкая ирония...

Изысканны и утонченны персонажи всех представленных на выставке портретов из коллекции Андрея Каткова, потомка старшего брата художника Александра. Томно и надменно, как умели только потомственные аристократки, взирает на окружающее княгиня Аврора Демидова. Портрет Эмилии Тимм делался в момент увлеченности художника дочерью ревельского бургомистра, и девушка, такая тонкая и нежная в жизни, и на портрете явно отвечает ему взаимностью (ненадолго: молодая супруга ушла от художника через 41 день совместной жизни).

Фото: mamm-mdf.ru
В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка Федора Семенова-Амурского

Портрет Екатерины Гагариной с сыновьями Евгением, Львом и Феофилом - образец брюлловской психологической точности и богатства его палитры: уставшая госпожа Гагарина и маленький Феофил едва успели поднять глаза от акварельки, которую малыш выводил на листочке, а старшие братья так и вовсе не среагировали на "щелчок". Практически все работы выставки до недавнего времени были известны только специалистам, разбросаны по частным коллекциям и в этом собрании сошлись лишь в 90-х. Впервые вниманию публики катковский Брюллов был представлен в Русском музее в Санкт-Петербурге в 2013-м, на выставке в Третьяковке экспозиция была дополнена шедевром из Константиновского дворца - портретом Демидовой.

...Брюллов любит фактуру ткани, кожи, волос, дерева так же, как Айвазовский фактуру воды, и с такой же зримостью это воспроизводит на холсте. Бархат дамских платьев и накидок так и хочется потрогать рукой, высокий лоб строгого аббата блестит от огня свечей, как от стоваттной лампы, в лакированном дереве рояля, у которого стоит Эмилия Тимм, окружающее отражается, словно в зеркале.

На малоизвестном нам автопортрете начала 30-х нет еще такой проработки материала, зато чувствуется ушедший с годами молодой задор.. На висящем рядом знаменитом автопортрете мы видим уже совсем другого Брюллова.

Работы выставки собраны в небольшой зал в нескольких шагах от брюлловского зала Третьяковки, так что эта часть экспозиции ГТГ до июня будет ассоциироваться с именем гения русского романтизма и громкими фамилиями его героев и героинь. И оба зала всегда полны.

Брюллов - художник, понятный публике, оптимистичный, яркий и ясный как день, полный солнца.

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