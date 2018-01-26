Большинство погибших в корейской больнице были пациентами реанимации

Новости

На западе Москвы автомобиль упал с эстакады ТТК на набережную 10:30
В претендующем на 13 "Оскаров" фильме "Форма воды" нашли плагиат 10:27
В Крыму три человека погибли в ДТП с легковушкой и микроавтобусом 10:13
Аффлек самоустранился от "Оскара" из-за домогательств 10:08
Опубликован список членов экипажа пропавшего судна "Восток" 10:05
Власти Беларуси намерены в 2018 году создать 70 тысяч рабочих мест 10:05
Пострадавшим в резне в пермской школе выплатили компенсации 10:00
Льготников освободят от сбора при покупки билета в электричке 09:59
В Оренбурге двое детей отравились газом 09:55
В гимназии Хабаровска отравились девять детей 09:45
У боевиков в Сирии обнаружили систему радиоэлектронной борьбы из Европы 09:45
Автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского в Давосе 09:42
Робот София сломалась после вопроса о коррупции на Украине 09:34
В Таиланде более тысячи пассажиров эвакуировали из-за пожара в аэропорту 09:20
Пропавшее в Японском море судно "Восток" начали искать из космоса 09:19
Расширены границы трех дальневосточных ТОР 09:14
В Воронеже у детского сада взорвался автомобиль 09:06
Сирийские ополченцы уничтожили пятерых боевиков в районе Эт-Танф 08:50
В ДТП под Тулой пострадали семь человек 08:49
Самолет МЧС из Красноярска подключился к поискам судна "Восток" 08:20
На границе Беларуси усовершенствуют системы видеонаблюдения 08:00
Кабмин внесет в Госдуму законопроект о внедрении лекарств в оборот 07:54
В Японии около трех миллионов человек заболели гриппом 07:40
В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменили занятия в школах 07:38
Россиян предупредили о желтой лихорадке в Южной Америке 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
26.01.2018 09:25
Рубрика: В мире

Большинство погибших в корейской больнице были пациентами реанимации

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Число пострадавших в ходе пожара в южнокорейской больнице продолжает расти, достигнув уже 170 человек. Как выяснилось, большинство жертв - пациенты палат реанимации.

Напомним, что пожар вспыхнул в 7 часов 35 минут утра по местному времени в больнице Сечжон, которая находится в квартале Кагок города Мирян провинции Южная Кенсан. Рядом с больницей, где начался пожар, находится стационар для пожилых людей. Благодаря усилиям пожарных удалось избежать того, чтобы пламя перекинулось и на это здание.

Эксперты стали постепенно прояснять картину трагедии. Сейчас уже установлено, что пожар начался на первом этаже, где находились палаты экстренной помощи и реанимации. Затем огонь перекинулся на второй этаж. Большинство погибших оказались пациентами палат реанимации первого этажа, а также обычных палат на втором этаже. Некоторое число жертв было обнаружено и на пятом этаже шестиэтажного здания больницы. Среди погибших помимо пациентов есть также три медработника - один врач и двое медсестер.

В Таиланде более тысячи пассажиров эвакуировали из-за пожара в аэропорту

Как это постоянно происходит во время пожаров, погибшие отравились угарным газом.

По словам властей, в больнице не были установлены автоматические системы пожаротушения. Сейчас пытаются выяснить, почему это произошло.

Различные службы при этом пока дают разные цифры жертв. В полиции заявили, что погиб 41 человек, тогда как на официальном брифинге Службы противопожарной охраны сообщили о 39 погибших. Получили серьезные ранения 18 человек и незначительные травмы 113 человек. Таким образом общее число пострадавших возросло до 170 человек.

Власти опасаются, что число жертв продолжит расти. "Среди серьезно пострадавших есть десять человек, чье состояние - критическое. Не исключаем, что число погибших возрастет", - заявил сотрудник Службы противопожарной охраны города Мирян.

Главное сегодня

Большинство погибших в корейской больнице были пациентами реанимации
Опубликовано видео с места крушения вертолета на Украине
Сирийские ополченцы уничтожили пятерых боевиков в районе Эт-Танф
Путин предложил создать сверхзвуковой гражданский лайнер
Стрелки Часов Судного дня сдвинули еще на 30 секунд к "ядерной полуночи"