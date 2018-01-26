Большинство погибших в корейской больнице были пациентами реанимации

Число пострадавших в ходе пожара в южнокорейской больнице продолжает расти, достигнув уже 170 человек. Как выяснилось, большинство жертв - пациенты палат реанимации.

Напомним, что пожар вспыхнул в 7 часов 35 минут утра по местному времени в больнице Сечжон, которая находится в квартале Кагок города Мирян провинции Южная Кенсан. Рядом с больницей, где начался пожар, находится стационар для пожилых людей. Благодаря усилиям пожарных удалось избежать того, чтобы пламя перекинулось и на это здание.

Эксперты стали постепенно прояснять картину трагедии. Сейчас уже установлено, что пожар начался на первом этаже, где находились палаты экстренной помощи и реанимации. Затем огонь перекинулся на второй этаж. Большинство погибших оказались пациентами палат реанимации первого этажа, а также обычных палат на втором этаже. Некоторое число жертв было обнаружено и на пятом этаже шестиэтажного здания больницы. Среди погибших помимо пациентов есть также три медработника - один врач и двое медсестер.

Как это постоянно происходит во время пожаров, погибшие отравились угарным газом.

По словам властей, в больнице не были установлены автоматические системы пожаротушения. Сейчас пытаются выяснить, почему это произошло.

Различные службы при этом пока дают разные цифры жертв. В полиции заявили, что погиб 41 человек, тогда как на официальном брифинге Службы противопожарной охраны сообщили о 39 погибших. Получили серьезные ранения 18 человек и незначительные травмы 113 человек. Таким образом общее число пострадавших возросло до 170 человек.

Власти опасаются, что число жертв продолжит расти. "Среди серьезно пострадавших есть десять человек, чье состояние - критическое. Не исключаем, что число погибших возрастет", - заявил сотрудник Службы противопожарной охраны города Мирян.