Обнаруженная в Израиле челюсть "удлинит" историю человека

На территории Израиля обнаружены древнейшие останки современного человека (Homo sapiens), найденные за пределами Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Тель-Авива.

Международная группа антропологов в ходе раскопок в пещере Мислия в районе горы Кармель на севере Израиля нашла фрагменты челюсти с зубами древнего человека. Их возраст определен в промежутке от 177 до 194 тысяч лет. "Находка указывает на то, что современные люди присутствовали в Восточном Средиземноморье на 50 тысяч лет раньше, чем считалось до этого", - говорится в заявлении университетской пресс-службы.

Считается, что современные люди появились примерно 160-200 тысяч лет назад в Африке. Там они эволюционировали и начали мигрировать с континента около 100 тысяч лет назад.

До сих пор самые ранние останки Homo sapiens, обнаруженные за пределами африканского континента, также были найдены в Израиле и были датированы периодом в 90-120 тысяч лет назад.