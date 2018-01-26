Первый F-35A поступил на вооружение японских ВВС

Первый из закупленных в Соединенных Штатах боевых самолетов F-35A прибыл на базу ВВС Японии Мисава на острове Хонсю. Он вылетел туда с аэродрома у завода корпорации Mitsubishi Heavy Industries в префектуре Айти, где эти машины собираются и тестируются.

Всего в текущем году на базу Мисава перебросят десять F-35A ВВС Японии. Их размещение там должно укрепить боевые возможности страны в отношении Северной Кореи. Как заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, закупка многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-35A "имеет огромное значение в условиях, когда соседние государства существенно наращивают возможности своей военной авиации".

В общей сложности Токио планирует закупить у Вашингтона не менее 42 F-35A, передает ТАСС. Также принято решение приобрести для этих машин крылатые ракеты класса "воздух - земля" большой дальности.