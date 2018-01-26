Ракете Ariane 5 удалось вывести оба спутника на орбиту

Ракета Ariane 5 смогла вывести на орбиту спутники связи SES-14 и Al Yah 3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора Arianespace.

Запуск ракеты с космодрома Куру во Французской Гвиане осуществлен в четверг в 19:20 по местному времени (01:20 пятницы по московскому времени). На борту Ariane 5 находились два спутника связи: люксембургский SES 14 и Al Yah 3 из ОАЭ.

Ранее стало известно о потере связи с ракетой. Несмотря на это, "оба спутника отделились и находятся на орбите", подтвердили в Arianespace. "Обе миссии продолжаются", - отметили в компании.