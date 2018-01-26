На западе Москвы автомобиль упал с эстакады ТТК на набережную

Автомобиль упал с эстакады Третьего транспортного кольца, сообщает m24.ru.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 26 января. Водитель автомобиля Honda, двигаясь по эстакаде ТТК, не справился с управлением, врезался в отбойник и упал на набережную Тараса Шевченко в районе дома 29.

В результате ДТП пострадали два человека.

В конце октября прошлого года водитель иномарки не справился с управлением на Новодевичьей набережной. Автомобиль протаранил ограждение и упал в Москву-реку, в той аварии погиб пассажир машины.