В полиции считают, что водитель микроавтобуса, перевернувшегося на трассе "Дон" под Тулой, мог заснуть за рулем. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Микроавтобус Mercedes-Benz Vito следовал из Луганска в Москву. В момент аварии в машине находились восемь человек. В результате ДТП один человек погиб и шестеро получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

По информации медиков, четверо пострадавших - жители Луганской области. Личность погибшего пока не установлена.

ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика МАЗ произошло около 05.20 на 235 километре трассы М 4 "Дон". Это платный участок трассы в районе населенного пункта Кобылинка. По предварительным данным, микроавтобус врезался в попутный грузовик. От удара иномарка перевернулась и съехала в кювет.

В настоящее время сотрудники УГИБДД устанавливают причины аварии и устраняют помехи на трассе.

Движение на данном участке не затруднено, заверили в пресс-службе ведомства.