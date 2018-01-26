В ДТП под Тулой пострадали семь человек

Один человек погиб, шестеро пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Тульской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сигнал об аварии поступил в оперативные службы в 05.45. На 235 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в Богородицком районе опрокинулся в кювет микроавтобус Mercedes с пассажирами.

- Микроавтобус двигался в сторону Москвы и столкнулся в шедшим впереди МАЗом, а затем съехал в кювет. Шесть человек доставлены в больницу, по предварительной информации, угрозы для их жизни нет, - рассказали в пресс-службе УМВД.

На место происшествия выехали экипажи ГИБДД, медики и спасатели. Обстоятельства ДТП уточняются.