На Сахалине 13 сел обесточены из-за циклона

Тринадцать сахалинских сел в пятницу остались без электричества из-за непогоды, еще три населенных пункта обесточены частично. Об этом сообщает пресс-служба "Сахалинэнерго".

Без света, по данным компании, находятся несколько сел Углегорского, Томаринского и Тымовского районов, частично - город Углегорск, поселок городского типа Шахтерск и село Горнозаводск.

Для того, чтобы быстрее устранить последствия непогоды, на помощь энергетикам Углегорского района выехали ремонтные бригады из Южно-Сахалинска.

Напомним, в среду остров накрыл мощный циклон, который до сих пор оказывает влияние на его территорию. В некоторых районах и пригороде Южно-Сахалинска объявлена лавинная опасность. Так, в четверг несколько лавин сошли на дороги в Невельском и Холмском районах. К счастью, никто не пострадал, так как эти трассы, как и около десятка других, закрыты для проезда. Из-за непогоды отменено движение пригородных поездов, не работает паромная переправа Ванино - Холмск.