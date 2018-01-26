В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменили занятия в школах

Из-за сильного циклона в школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия в школах. По сообщению администрации столицы региона, отменяются также занятия в кружках и секциях.

При этом детские сады продолжат работать в штатном режиме.

Причина отмены занятий: сильный шквалистый ветер, мокрый снег, сложная дорожная обстановка.

В среду и четверг занятия в школах Петропавловска-Камчатского из-за непогоды также были отменены.

Циклон обрушился на Камчатку в среду утром. Он принес осадки и ураганный ветер. В ночь на четверг погода успокоилась, но нее надолго - к вечеру 25 января началось новое ухудшение. В южных районах полуострова пошел сильный мокрый снег, усилился ветер.