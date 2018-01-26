Под Саратовом задержаны четверо напавших на полицейского

Под Саратовом задержаны четверо участников вооруженного нападения на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным следствия, вечером в четверг трое сотрудников уголовного розыска из Калужской области в Саратовском районе проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, причастных к мошенничеству на территории этого региона.

При проверке нескольких мужчин, двое из них из обреза охотничьего ружья и травматического пистолета не менее трех раз выстрелили в одного из полицейских, после чего скрылись от сотрудников уголовного розыска. Пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также по незаконному обороту оружия, - сообщила пресс-секретарь областного управления СК Екатерина Котлова.

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области рассказали, что для задержания преступников вводился план "Перехват". В настоящее время четверо предполагаемых участников нападения задержаны, ведется розыск остальных соучастников.