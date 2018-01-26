В Уфе при пожаре в квартире погиб пенсионер

В Уфе в многоэтажном доме на проспекте Октября в ходе пожара погиб 66-летний мужчина.

- Возгорание началось на балконе двухкомнатной квартиры на четвертом этаже. Прибывшие пожарные в срочном порядке эвакуировали 20 человек. В ходе тушения огня обнаружено тело хозяина квартиры с признаками отравления угарным газом. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

По данному факту следственным комитетом республики начата проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.