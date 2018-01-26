Под Калининградом упал башенный кран с рабочим в кабине

В Калининградской области следователи проводят проверку по факту падения башенного крана. В результате инцидента пострадал находившийся в кабине 28-летний крановщик.

Молодого мужчину, получившего травмы, госпитализировали в больницу.

Кран рухнул на одной из строительных площадок по улице Потемкина в городе Зеленоградске, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

На место ЧП выехала следственная группа Светлогорского межрайонного следственного отдела. Специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной инцидента, и вынести процессуальное решение. Информация о других пострадавших сейчас уточняется.