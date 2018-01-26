На Урале вынесли приговор по делу о токсичном выбросе на химзаводе

Красноуральский городской суд сегодня огласил приговор бывшему директору местного химзавода по делу о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Громкое уголовное дело, напомним, было возбуждено в 2016 году после того, как на оборонном предприятии, выпускавшем гексоген и тротил и остановленном в 2014-м, загорелся резервуар с кислотой. На Красноуральск двинулось оранжевое облако ядовитого дыма. МЧС рекомендовало горожанам запереть окна и не выходить на улицу, на тушение стянули спасателей со всей округи и даже из соседней Челябинской области.

Водяная завеса сдержала ядовитый дым, и экологической катастрофы удалось избежать, но полицейские нашли на территории закрытого завода около 500 килограммов вещества, опасность которого подтвердила экспертиза.

В ходе начавшегося расследования выяснилось, что с 2014 года на предприятии не было никаких условий для хранения и утилизации остатков химического производства. "Компоненты взрывчатых веществ долгое время хранились ненадлежащим образом, представляли опасность для жизни и здоровья людей. И 13 марта 2016 года произошел инцидент во время работ по демонтажу промышленного металлического резервуара - в атмосферу выделился высокотоксичный газ", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Фигурантом дела по статье части 1 статьи 217 УК РФ стала 50-летняя жительница Екатеринбурга, ранее занимавшая должность директора предприятия.

Суд, в частности, установил: обвиняемая, будучи главой химзавода, допустила к работам на опасном объекте подрядчика, у которого не было соответствующего допуска. То же касается и сварочных работ - они велись с нарушениями.

"Она не обеспечила также безопасное хранение опасных кислот, в результате чего остатки опасных веществ при демонтаже цистерн сливались в грунт", - подчеркнули в пресс-службе региональной прокуратуры.

В совокупности нарушения вполне могли привести к человеческим жертвам.

Государственный обвинитель просил для подсудимой наказание в виде ограничения свободы на год. Суд ограничился штрафом в размере 70 тысяч рублей.