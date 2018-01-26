В декабре 2017-го "Родина" написала о Марии Иосифовне Орловой, которая в 1944 году, получив письмо от сына Василия с фронта - он писал о пострадавшем в бою танке - собрала деньги на новый. В 237-й московской школе, носящей имя героя Советского Союза Василия Орлова, сохраняют небольшой макет танка на памятнике, установленном на Новодевичьем.

А у здания школы на Октябрьской улице есть памятник бойцам 6-го гвардейского механизированного корпуса, музей Боевой Славы и мемориальная доска Василия Орлова.

Само здание 1935 года постройки. Говорят, по легенде в последние дни на строительстве школы играл духовой оркестр - поднимал настроение строителям. В 2015-м на 80-летие школы пришли трое первоклассников 1935 года...

Когда почти 40 лет назад здесь решили организовать музей, выяснилось, что тут, в Марьиной роще, формировалась 6-я дивизия народного ополчения. Ей командовал знаменитый комдив Федор Орлов - отец Василия, имя которого носит школа.

В школе помнят всю семью Орловых. Недавно приемная дочь Василия Орлова Ренита Григорьева передала в музей очки Василия Федоровича, его планшет и фотографии.

Валентина Бушковская, директор музея, говорит, что когда ученики смотрят кадры кинохроники с Василием Орловым, шепчут друг другу: "Это те самые очки ".

Ребята под впечатлением и от уроков, посвященных блокаде Ленинграда. Потому что сами взвешивали те самые 125 граммов хлеба. «Один первоклассник уже после урока, когда все расходились, заметил крошки на столе. Пальчиком подобрал и на язык себе положил», - рассказали в музее.

Сейчас, к 75-летию победы под Сталинградом, тут делают макет боя. Коля Венедиктов из 8 класса рассказал про тонкости работы, количество использованного клея ПВА, соды и акрила. А Нина Роганова, которая руководит проектом, - про количество просмотренного видео на YouTube о моделировании.

Еще ученики 237-й школы присматривают за семейным захоронением Орловых на Новодевичьем. Не дают зарасти и прийти в упадок памятникам, некоторые из которых нуждаются в ремонте. Вообще за могилами должны следить родственники сестры Василия Орлова Марии Федоровны - больше никого из их Орловых не осталось. Но разыскать их не удается.

- Может быть, вы поможете нам найти их, - просит Валентина Бушковская. По ее словам, в 1990-е они находились в одной из дипломатических миссий.

P.S. Журнал "Родина" просит сообщить на редакционную почту rodinainfo@rg.ru или написать в наших соцсетях, если вам что-то известно о потомках Марии Федоровны Орловой.