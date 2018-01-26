Трамп призвал прислушаться к "забытым" людям

Президент Дональд Трамп на форуме в Давосе затронул тему "забытых людей". По его словам, американские власти предпринимают меры по реконструкции Америки, по созданию условий для рабочей силы. "Мы превращаем зависимых людей в независимых", - подчеркнул политик.

Трамп особо отметил, что недостаточно инвестировать в экономику, нужно инвестировать в людей. Если люди забыты, то мир станет хрупким. Президент уверен, что "только обращаясь к "забытым людям", можно создать светлое будущее для всех".

По оценкам экспертов, в ходе предвыборной кампании на президентских выборах в США Трамп представил себя защитником интересов рабочих и среднего класса. Он уверял сограждан, что в случае победы кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон "экономические конфликты только усилятся". "Мой оппонент на президентских выборах представляет интересы элиты. Я же являюсь рупором "забытых людей", - говорил миллиардер. Именно тогда население поверило ему и обеспечило победу.

Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер также стремился привлечь внимание к "забытым людям" и "забытым конфликтам" в мире. При этом он указал на кипящие в различных регионах Африки кризисы, включая Конго, которые в ближайшие месяцы могут превратиться в "полноценные" катастрофы. Маурер пожаловался на отсутствие должного финансирования, в том числе в 2018 году, со стороны мирового сообщества на нужды "забытых людей" в различных регионах мира, пишет The Washington Post.