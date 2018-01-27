Кабмин упростил порядок использования маткапитала в отдельных случаях

Правительство упростило порядок использования материнского капитала в случаях, когда речь идет о социальной адаптации детей-инвалидов.

"В правила признания лица инвалидом внесены изменения, которыми предусматривается упрощенный порядок замены индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида на новую с включением в нее рекомендаций по приобретению и использованию таких товаров без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

В справке к документу отмечается, что с инициативой о внесении изменений выступил Минтруд. По мнению ведомства, это позволит усовершенствовать механизм использования материнского капитала.

В частности, граждане смогут по упрощенной схеме покупать все необходимое для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Добавим, что материнский капитал будет проиндексирован на 4 процента в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Сейчас размер выплаты составляет 453 тысячи рублей, а в 2020 году вырастет до 471 тысячи. Индексация маткапитала была приостановлена в сентябре 2016 года из-за сложной экономической ситуации.