Наталья Поклонская пригласила Трампа в Крым

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заочно пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым и даже дала гарантии безопасности. Об этом она сказала в интервью РИА-Новости.

"Хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций, - назвала экс-прокурор Крыма. - И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я в отличие от президента США приглашаю его в солнечный российский Крым". Она заверила, что "безопасность господина президента" будет гарантирована дивизионом зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", развернутым на полуострове.

При этом депутат сообщила, что к ней обращаются иностранцы с желанием посетить Крым, а также направляют письма с приглашениями или пожеланиями побывать в их стране. Наталья Поклонская также рассказала, куда поехала бы за границу, если представится возможность для официальной поездки.

Первой страной ее визита стала бы Сербия, потому что оттуда родом ее предки. А второй - Франция (с политиками из этой страны Поклонская часто встречается).