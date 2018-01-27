Натовские истребители сопроводили "российский самолет"

Два истребителя F-16 военно-воздушных сил Дании сопроводили предположительно российский самолет. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило Объединенное командование ВВС НАТО.

Инцидент произошел утром 25 января. Датские самолеты поднялись в воздух с авиабазы в Литве. Курс российского летательного аппарата, как утверждается, пролегал над нейтральными водами, он направлялся в сторону Калининграда. После завершения миссии истребители ВВС Дании вернулись на аэродром.

НАТО не сообщает тип обнаруженного летательного аппарата. В то же время обнародованный альянсом материал проиллюстрирован фотографией, на которой F-16 сопровождает российский СУ-34.