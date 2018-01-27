Новые холодильники для самолета главы США купят за 24 миллиона

Новые холодильники для самолета президента США приобретут за 24 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные о госзакупках Пентагона.

Контракт в декабре прошлого года получила компания Boeing. Сейчас она занимается разработкой оборудования. Требования для пяти холодильников особые. Они должны включать более 25 отделений, чтобы на борту воздушного судна хранились не менее трех тысяч обедов.

Представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что холодильники, установленные в 1990 году, работают не так хорошо, как хотелось бы, "особенно в жарких и влажных условиях".