Опрос: Две трети россиян намерены следить за предвыборной гонкой

67 процентов опрошенных ФОМ россиян заявили о своем намерении следить за предвыборной гонкой кандидатов в президенты России.

Главным источником информации об избирательной кампании должно стать телевидение. Этому источнику информацию отдают предпочтение 39 процентов опрошенных. Интернет выбрали 10 процентов, еще 17 процентов намерены использовать все имеющиеся информационные каналы. Причем старшее поколение более консервативно и выбирает телевидение, а молодежь предпочитает Интернет.

Однако главным информационным каналом в нашей стране остается телевидение - там черпают информацию 75 процентов россиян. На втором месте по популярности - новостные ресурсы в Сети (36 процентов). 17 процентов узнают последние новости на форумах или с помощью "сарафанного радио", еще 12 процентов - из газет и журналов.

На вопрос, какой источник информации вызывает больше доверия, каждый четвертый честно признался, что не видит особой разницы и доверяет всем одинаково. Для остальных рейтинг доверия выглядит так: телевидение, Интернет, а на третьем месте друзья и родственники соседствуют с печатными СМИ

Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то, по данным ФОМ, за Владимира Путина проголосовали бы 67 процентов опрошенных, за Владимира Жириновского (от ЛДПР) и Павла Грудинина (от КПРФ) - по 6 процентов.