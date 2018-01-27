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27.01.2018, 17:40
Текст: Николай Грищенко

Появились первые фото зенитной бронемашины "Деривация-ПВО"

Корпорация "Уралвагонзавод" опубликовала фотографии опытного образца боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса проекта "Деривация-ПВО". Ранее широкой общественности были доступны лишь изображения моделей нового оружия.

На фотографии, сделанной во время визита заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олега Бочкарева, обратили внимание блогеры Центра анализа стратегий и технологий bmpd.

Проект "Деривация ПВО" подразумевает создание перспективного мобильного артиллерийского комплекса с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей. Он будет вооружен артиллерийским модулем с 57-миллиметровой пушкой.

Фото: wikipedia.org
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Зенитный комплекс 2С38 размещается на базе БМП-3 и предназначен для поражения воздушных беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса "воздух - поверхность", самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Зенитная установка также способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.

На 2С38 установлена оптико-электронная система обнаружения и прицеливания разработки минского предприятия "Пеленг", которая не только позволяет вести секторный обзор местности, но и расширяет угол обзора при наблюдении до 360 градусов. К примеру, дальность обнаружения через один из телевизионных каналов беспилотника в обзорном режиме составляет 700 метров, в режиме узкого поля зрения - 4900 метра. Американский штурмовик А-10 будет виден в первом режиме на дальности в 6400 метров, а во втором - в 12 300 метров.

Максимальная дальность поражения зенитки составляет шесть километров, высота поражения - 4,5 километра. Она также может сбивать объекты, движущиеся на скорости до 500 метров в секунду. Темп стрельбы - 120 выстрелов в минуту. Полный боекомплект - 148 выстрелов. Расчет - три человека.

Фото: uvz.ru
Фото: uvz.ru

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