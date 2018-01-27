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27.01.2018 00:16
Рубрика: В мире

Постпред США при ООН Хейли опровергла любовную связь с Трампом

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли опровергла слухи о любовной связи с президентом страны Дональдом Трампом, назвав их абсолютно лживыми.

"Это совершенная неправда", - цитирует Хейли РИА Новости.
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Появление таких слухов на волне публикации книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа Хейли связала с обыкновенной человеческой завистью.

"Я заметила это по моей жизни, что если ваша сильная сторона - разум, всегда найдется небольшое количество людей, которые попытаются поставить это под сомнение, принизить вас с помощью лжи", - сказала она.

Ранее Белый дом уже опровергал многие скандальные факты, изложенные в книге, и потребовал от автора приостановить публикацию и распространение издания.

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