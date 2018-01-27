В Самарской области при столкновении трех авто погиб человек

Один человек погиб и еще пять пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Самарской области.

По информации ТАСС, трагедия произошла в субботу на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе города Жигулевска.

Около 15 часов по московскому времени грузовик Volvo, у которого, по предварительной версии, отказали тормоза, столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, после чего врезался в "Газель". По данным ГУ МВД по региону, один из пассажиров "Газели" погиб, еще пятеро получили травмы.

В то же время в региональном центре медицины катастроф сообщили о девяти пострадавших. Людям оказывается первичная помощь. Сколько из них будет госпитализировано, пока неизвестно.