Старейшая анаконда России из Кузбасса вновь попала в Книгу рекордов России: https://t.co/7PL7kN26WM pic.twitter.com/HRPtXvjN3z — ВладТайм | Новости (@VladTime) 27 января 2018 г.

Анаконда Василий из террариума управления культуры города Ленинска-Кузнецкого официально признан старой змеей в стране.

Этот факт подтвержден книгой рекордов России.

- Дата рождения змеи - не позднее 31 декабря 1994 года, - сообщил "РГ" представитель книги рекордов России Станислав Коненко. - Следовательно, ее возраст в день присвоения рекорда составлял не менее 22 лет и 324 дней.

По словам сотрудников террариума, парагвайскую анаконду Василия привезли в Ленинск-Кузнецкий в годовалом возрасте из Москвы. Его длина составляет более 2,5 метров.