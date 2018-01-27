В Петербурге арестован подозреваемый в терроризме

Дзержинский районный суд Петербурга сегодня избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шишкина, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Шишкин подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 205.4 УК РФ "Участие в террористическом сообществе".

Его арестовали по ходатайству УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сроком на 1 месяц 25 суток.

Ранее тем же Дзержинским судом был арестован на два месяца другой предполагаемый участник той же террористической организации Виктор Филинков.

Насколько известно из неофициальных источников, Игорь Шишкин был задержан 25 января после того. как сотрудники ФСБ провели обыск в его квартире.

Никаких дополнительных подробностей и об арестованном Игоре Шишкине, и о предполагаемом террористическом сообществе из официальных источников получить пока не удалось.