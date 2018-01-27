Россия и Япония возродят Совет губернаторов

Новый Совет губернаторов России и Японии должен начать свою работу в 2018 году, его куратором станет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом в Токио заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Будет возрождаться формат Совета губернаторов России и Японии, который функционировал в советское время. Координатором будет Совет Федерации, а его работу будет курировать Матвиенко. Мы ориентируемся на то, что он начнет свою работу в этом году", - цитирует ТАСС заявление российского сенатора.

Ранее уже предпринималась попытка возродить подобный формат, напомнил Косачев. "Мы приступили (к решению данного вопроса) на более системной основе", - отметил он.