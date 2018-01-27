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27.01.2018 16:46
Рубрика: Спорт

Саночница Иванова в четвертый раз стала чемпионкой Европы

Текст: Данила Жиляев

В латвийской Сигулде продолжается чемпионат Европа по санному спорту, проходящий в рамках девятого этапа Кубка мира. В пятницу золотую медаль соревнований завоевала россиянка Татьяна Иванова.

По результатам двух попыток ее время составило 1:23,989 секунды. Второе место с отставанием 0,087 секунды заняла немка Натали Гайзенбергер, а замкнула тройку Сандра Робачер из Италии - ее отставание составило 0,371 секунды. Для Татьяны это "золото" чемпионатов Европы стало уже четвертым в карьере.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Иванова порадовалась победе, хотя отметила, что участие в Кубке мира и чемпионате Европы не является для нее пределом. Татьяна, напомним, оказалась в числе тех спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Она подала "апелляцию в CAS и ждет решения на следующей неделе.

Я не знаю пока, буду ли смотреть соревнования саночников на Играх в Южной Корее в случае, если меня в итоге до них не допустят. Всю остальную так называемую Олимпиаду я точно смотреть не буду, но наших спортсменов поддержать очень хочется, - приводит слова Ивановой ТАСС. - Катя Батурина отобралась, я очень хочу, чтоб наши в эстафете очень хорошо выступили, но в качестве "олимпийских атлетов из России" всем нелегко там придется. Главное сейчас, чтобы с нас сняли пожизненный запрет. Для меня участие в чемпионатах мира и этапах Кубка мира не является пределом моей карьеры. Все мы ждем, что нас оправдают".

 

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