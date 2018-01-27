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27.01.2018, 19:55
Текст: Руслан Мельников

В Пентагоне рассказали о 1000 дефектов F-35

В американских СМИ вновь появилась информация о плачевном состоянии дорогостоящих истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на доклад экспертов из Пентагона, лишь "около 50 процентов самолетов" смогли бы учавствовать в необходимых миссиях. Причем, ситуация практически не изменилась с октября 2014 года, хотя количество машин увеличилось.

Фото: Александр Елистратов/ТАСС
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Всего специалисты насчитали уже около 1000 "неразрешенных недостатков самолета". И это, кстати, несмотря на проведенные 31 обновление сложного программного обеспечения.

Причем, сбои в работе техники фиксируются действительно существенные. Так, например, на экран шлема пилота F-35 поступает с ошибками даже "жизненно важная" информация о полете.

Участвовать в бою машина тоже практически не может. Как пишет издание, технические и программные недоработки мешают запуску ракет класса "воздух-воздух" и эффективному использованию оружия класса "воздух-земля" для поддержки наземных войск.

Кроме того, в Пентагоне настаивают на уменьшении стоимости F-35.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

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США
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