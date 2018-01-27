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27.01.2018, 16:09
Текст: Светлана Цыганкова

Видео: Морпехи Северного флота преодолели минные заграждения

Морские пехотинцы Северного флота провели учебные занятия в сложных климатических условиях Арктики. Об этом сообщил "РГ" начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

Фото: Министерство обороны РФ
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Занятия прошли на одном из полигонов флота на Кольском полуострове. Условия были приближены к боевым в плане организации полосы препятствий, на которой использовали имитационные боеприпасы. Кроме того, погода внесла коррективы: сильный ветер, мороз, метель, плохая видимость. Тем не менее, стрелки максимально быстро захватывали цель и вели корректировку огня из автомата АК-74, автоматического гранатомета АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Вместе с морскими пехотинцами в учениях участвовали и экипажи бронетранспортеров БТР-82А, они поддерживали морпехов огнем по движущимся мишеням, а инженерно-саперные подразделения минировали объекты "противника".

Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

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