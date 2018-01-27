Власти Хоккайдо предложили России пять проектов сотрудничества

Власти японской префектуры Хоккайдо предложили российским парламентариям пять пакетов сотрудничества. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, находящийся в Японии с визитом.

"Губернатор Хоккайдо (Харуми Такахаси) считает, что отношения ее губернаторства с Сахалином являются пионерскими. Она предложила пять пакетов сотрудничества и считает, что их можно развивать и в системе двух регионов, и в системе отношений Хоккайдо с регионами Дальневосточного и Сибирского Федеральных округов", - цитирует РИА Новости слова Мезенцева.

В 2018 году отмечается 20 лет отношений между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо. Состоятся обмены делегациями.

Как отметил российский сенатор, это "важный повод для того, чтобы наполнить программу празднования двадцатилетия особым содержанием и (создать площадку) для важных встреч, в том числе бизнес-объединений двух регионов, а также дать толчок для реализации уже существующих договоренностей".