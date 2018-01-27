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27.01.2018 06:50
Рубрика: В мире

Власти Хоккайдо предложили России пять проектов сотрудничества

Власти японской префектуры Хоккайдо предложили российским парламентариям пять пакетов сотрудничества. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, находящийся в Японии с визитом.

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"Губернатор Хоккайдо (Харуми Такахаси) считает, что отношения ее губернаторства с Сахалином являются пионерскими. Она предложила пять пакетов сотрудничества и считает, что их можно развивать и в системе двух регионов, и в системе отношений Хоккайдо с регионами Дальневосточного и Сибирского Федеральных округов", - цитирует РИА Новости слова Мезенцева.

В 2018 году отмечается 20 лет отношений между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо. Состоятся обмены делегациями.

Как отметил российский сенатор, это "важный повод для того, чтобы наполнить программу празднования двадцатилетия особым содержанием и (создать площадку) для важных встреч, в том числе бизнес-объединений двух регионов, а также дать толчок для реализации уже существующих договоренностей".

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