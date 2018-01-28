Ассанж пообещал 37,5 тысячи долларов за информацию о преступниках

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил 28 января, что заплатит 37,5 тысячи долларов за достоверную информацию о лицах, причастных ко взрыву рядом с полицейским участком в Эквадоре, где пострадали порядка 20 сотрудников правопорядка. Об этом он написал в своем Twitter.

По всей видимости, таким образом Ассанж, получивший недавно натурализацию в Эквадоре, старается поддержать приютившую его страну.

Взрыв у полицейского участка в эквадорской провинции Эсмеральда произошел 27 января. Злоумышленники взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль, припарковав его рядом с участком. Предположительно, это могла быть месть со стороны преступных группировок.

Президент Эквадора Ленин Морено ввел после теракта чрезвычайное положение.