Большинство украинцев призналось в готовности уехать на заработки в РФ

Более 60 процентов граждан Украины заявили о готовности уехать на заработки в Россию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу издания "Зеркало недели".

41,9 процента украинцев ответили, что заработки в России - приемлемая вещь, если на родине не будет работы. Еще 21,2 процента избрали "философский" вариант ответа: "какая разница, где зарабатывать?".

При этом 22,1 процента опрошенных ответили, что уехать на заработки в Россию для них "категорически неприемлемо".

В рамках этого же исследования респондентов спрашивали и о готовности покинуть Украину вовсе. При благоприятных условиях на этот шаг согласился бы каждый третий.