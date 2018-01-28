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28.01.2018 22:31
Рубрика: В мире

Маленькая Венеция

И все же "маленькие Венеции", разбросанные по всему миру, это мы сами
Текст, фото: Юрий Лепский
Российская газета - Федеральный выпуск №7481 (18)
У любой мало-мальски уважающей себя страны есть своя "маленькая Венеция". Только мне известны штук десять таких местечек в разных уголках мира. Например, Гитхорн в Голландии, или Вилково на Украине, или Авейру в Португалии, или Эмпуриабрава в Испании, или Чжоучжуан в Китае, или Форт-Лодердейл в американской Флориде, или порт Гримо во Франции, или Риджентс-канал в Лондоне...

Почему наш безумный мир не клонирует в таком количестве маленьких Парижей, маленьких Лондонов, маленьких Нью-Йорков, маленьких Шанхаев? Почему все, словно сговорившись, создают или находят у себя в стране именно "маленькую Венецию"? Это хорошая загадка, правильный ответ на которую помогает нам понять нечто весьма важное в нашей жизни.
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Первая, поверхностная часть ответа проста и очевидна: Венеция в отличие от всех остальных городов мира построена не на земле, а на воде, не на берегу, а в море. Почему? А потому что люди, построившие это чудо, были изгнанниками. Они бежали с территории Римской империи, спасаясь от варваров, от гуннов, от Атиллы, от зверств и унижений. Если бы они могли, они построили бы свой город на небесах. И только закон всемирного тяготения уговорил их не делать этого. Тогда они выбрали море, куда гарантированно не доберется конница Атиллы. Сколько же надо было сохранить в себе сил, веры, духа, чтобы воздвигнуть свою новую обитель на деревянных сваях. Как же надо было любить свою покинутую по принуждению родину, чтобы воспроизвести ее прекрасный архитектурный облик в лучших образцах среди волн лагуны. Сегодня нам, современникам Корбюзье и Нимейера, весьма непросто представить себе, что одна только церковь Санта-Мария делла Салюте в Венеции потребовала в качестве фундамента забить в дно лагуны более полутора миллионов (!) деревянных свай. А церквей в этом городе больше, чем в любом другом городе Европы, - за сто пятьдесят.

Джон Рёскин, понимавший и любивший Венецию, написал строки, дающие ключ к пониманию тайны этого города. "И если какой-нибудь чужестранец захочет постичь, как и при каком духовном настрое зародилось владычество Венеции, какая сила вела ее, завоевательницу на завоевания, да не станет он оценивать мощь ее арсеналов и численность ее армий; пусть поднимется на верхний ряд каменных ступеней, окаймляющих алтарь собора Торчелло, и оттуда, подобно древнему кормчему, обозрит мраморные ребра доброго храма-корабля, и вновь населит его пустынные палубы тенями давно усопших моряков, и попытается ощутить ту же отвагу, которая наполняла их сердца, когда, вогнав в зыбкий песок сваи и отгородившись кровлей от гневного неба, все еще озаренного пламенем пожара, уничтожавшего их жилища, и, оказавшись, наконец, под защитой крепких стен, за которыми шумели волны, они объединяли силу своих голосов..."

Фото: Александр Юрьев/РИА Новости
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Каждый, побывавший здесь хоть раз, что-то увозит из этого города к себе домой. В каждой квартире приехавшего из этого места появляется своя "маленькая Венеция": карнавальные маски, сувениры, одежда... Однажды мой старинный друг попросил меня привезти из Венеции осколок причального столба. Я варварски вырвал кусок древесной щепы из причального столба на набережной Скьявоне. Теперь и у моего друга есть дома своя "маленькая Венеция". Иосиф Бродский в своей знаменитой "Набережной Неисцелимых", описывая интерьер своей ленинградской квартиры, упоминает о кусочке гобелена с вышитым Palazzo Ducale, прикрывавшим валик на его диване. "Запишите сюда же маленькую медную гондолу... которую родители держали на трюмо, заполняя разрозненными пуговицами, иголками, марками и - по нарастающей - таблетками и ампулами".

И все же "маленькие Венеции", разбросанные по всему миру, это мы сами. Мы изгнанники из суровых и порой жестоких к нам жизненных обстоятельств, приезжающие сюда за красотой и свободой, за глотком свежего воздуха лагуны, которого хватает иногда на год, иногда на два, а иногда на всю жизнь.

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