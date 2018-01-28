Под Воронежем в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

Семь человек пострадали и один погиб в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла в 07.30 на 203 километре трассы Курск - Воронеж. На изобилующем спусками, подъемами и закрытыми поворотами участке ехавший в сторону Воронежа ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes Sprinter с курскими номерами.

Водитель "семерки" скончался на месте. Четверо его пассажиров, водитель и два пассажира из Mercedes доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства аварии уточняются.