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28.01.2018 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Семь человек пострадали и один погиб в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В Самарской области при столкновении трех авто погиб человек

Авария произошла в 07.30 на 203 километре трассы Курск - Воронеж. На изобилующем спусками, подъемами и закрытыми поворотами участке ехавший в сторону Воронежа ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes Sprinter с курскими номерами.

Водитель "семерки" скончался на месте. Четверо его пассажиров, водитель и два пассажира из Mercedes доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства аварии уточняются. 

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