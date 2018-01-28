Под Ярославлем избитая отчимом девочка впала в кому

Ярославские следователи возбудили уголовное дело против 25-летнего безработного. Его подозревают в жестоком избиении дочери его сожительницы, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По данным следствия, в отсутствие подруги мужчина избил ее двухлетнюю дочь. Медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, множество синяков на голове, теле и конечностях. Впавший в кому ребенок экстренно доставлен в больницу Ярославля. Подозреваемый задержан.

- Мужчина ранее не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Семья, где живет девочка, является неблагополучной, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Кристина Гузовская.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание ребенка).