Число заболевших в хабаровской гимназии увеличилось до 106 человек

Симптомы кишечной инфекции выявлены уже у 106 человек в гимназии №3 в Хабаровске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяну Зайцеву.

Также агентство приводит слова министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько: "Было госпитализировано пятеро детей, одного уже выписали. Сегодня на стационарном лечении находятся четыре ребенка. У всех состояние удовлетворительное, болеют в легкой форме".

Ранее сообщалось, что причиной массового заболевания стал салат. Повара готовили его на пищеблоке и фасовали в контейнеры без перчаток. Хранилась эта продукция без соблюдения температурных требований. Лабораторные исследования подтвердили, что вызвавший заболевание норовирус выделен от двух поваров на пищеблоке.

В прокуратуре Центрального района Хабаровска "РГ" рассказали, что по факту массового заболевания детей проводится проверка. В ходе нее будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства ЗАО "Контакт", которое занимается организацией питания в гимназии, а также должностными лицами школы.