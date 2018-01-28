Два самолета возобновили поиски пропавшего судна "Восток"

С утра 28 января силами авиации возобновлены поиски рыболовецкого судна "Восток" в районе Японского моря.

Как рассказали "РГ" в ГУ МЧС по Приморскому краю, с 09.00 по хабаровскому времени для проведения поисковых работ вылетел самолет Бе-200 ЧС Хабаровского Авиационного спасательного центра МЧС России. В 9.55 вылетел самолет БЕ-200 ЧС с красноярскими спасателями.

Кроме того, в 01.00 в район для поисковых работ был направлен средний рыболовный траулер морозильный "Вектор". Также в поисках задействованы теплоход "Кунашир", и спасательный буксир "Спасатель Заборщиков".

Координацию проводимых работ осуществляет Владивостокский морской спасательно-координационный центр Росморречфлота Минтранса России.

Рыболовное судно "Восток" следовало из порта Донгхэ Республики Корея в сахалинский порт Холмск. 24 января было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. "Восток" перестал выходить на связь. В район срабатывания радиобуя направились спасатели, но судно и членов экипажа найти пока не удалось.

27 января спасатели обнаружили в море два плота с пропавшего траулера "Восток". Людей на них не оказалось.