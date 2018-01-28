Один человек погиб при возгорании вагона на станции в Уссурийске

Железнодорожный вагон загорелся утром 28 января в тупике на станции Уссурийск-2. Движение пассажирских и грузовых поездов не нарушено.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Приморскому краю, в 07.43 местного времени в пожарно-спасательную службу города Уссурийска поступило сообщение о возгорании.

К месту происшествия прибыли пожарные подразделения и приступили к тушению. Выяснилось, что горит жилая секция рефрижераторного вагона. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано и идет проливка конструкций. Общая площадь распространения огня составила 20 квадратных метров.