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28.01.2018 05:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб при возгорании вагона на станции в Уссурийске

Текст: Инесса Доценко

Железнодорожный вагон загорелся утром 28 января в тупике на станции Уссурийск-2. Движение пассажирских и грузовых поездов не нарушено.

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Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Приморскому краю, в 07.43 местного времени в пожарно-спасательную службу города Уссурийска поступило сообщение о возгорании.

К месту происшествия прибыли пожарные подразделения и приступили к тушению. Выяснилось, что горит жилая секция рефрижераторного вагона. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано и идет проливка конструкций. Общая площадь распространения огня составила 20 квадратных метров.

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