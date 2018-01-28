В Башкирии в ДТП погибли мать с сыном

Сегодня в Чекмагушевском районе Башкирии в ДТП погибли два человека и пятеро получили травмы.

- Авария произошла на 64 километре трассы "Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли". По предварительным данным, местная жительница за рулем ВАЗ-2107 не уступила дорогу BMW-525, выезжая со второстепенной дороги. В результате столкновения водитель отечественного авто и ее 22-летний сын скончались на месте, еще один пассажир был госпитализирован. В иномарке три человека, включая водителя, получили различные травмы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Подробности аварии уточняются.