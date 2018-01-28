Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом

В городе Волжском региональная прокуратура организовала проверку газового хозяйства города в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном доме. В результате инцидента пострадала 36-летняя хозяйка квартиры. Женщина госпитализирована.

По данным региональной прокуратуры, взрыв газовоздушной смеси произошел вечером 27 января в квартире на верхнем этаже пяти этажного жилого дома. В результате ЧП молодая женщина получила сильные ожоги. Взрывной волной оказалась частично деформирована одна из внутренних стен квартиры, но угрозы обрушения многоквартирного дома нет.

Из многоэтажки были эвакуированы 46 человек, проживавших в злополучном подъезде. Место инцидента взято под охрану полицией. Комплексная экспертиза МЧС и обследование дома пройдут 28 января.

По факту ЧП назначена доследственная проверка. Прокуратура Волгоградской области взяла ситуацию на контроль.